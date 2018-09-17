Москва, 17 сентября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Московский опыт вакцинации от гриппа в мобильных пунктах стоит распространить на все регионы России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Региональной общественной организации Профсоюза работников здравоохранения города Москвы Сергей Ремизов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мобильный пункт бесплатной вакцинации

«Благодаря вакцинации нет эпидемии в Москве, я считаю, это очень положительный московский опыт, который следует распространить на регионы. Чем больше мы охватим наше население, тем меньше работы будет у наших врачей, в том числе у скорой помощи, тем меньше людей заболеет гриппом», — подчеркнул он.

Отметим, как сообщил сайт мэра и правительства Москвы, с 20 августа 2018 года в столице привились от гриппа в мобильных пунктах бесплатной вакцинации более 100 тыс. человек.

По словам Ремизова, в таких мобильных пунктах полностью соблюдаются вся техника безопасности и нормы противоэпидемического режима, работают квалифицированные медицинские работники, которые отвечают за проведение вакцинации.

«Есть очень хорошая тенденция к уменьшению заболеваний, хочу отметить, что департаментом здравоохранения города Москвы всё сделано на очень высоком уровне», — подчеркнул Ремизов.

Как сообщало ИА REGNUM, мобильные пункты будут открыты в Москве до 28 октября 2018 года. Точки находятся около 34 станций метро, железнодорожных станций, Московского центрального кольца (МЦК), а также в 70 центрах госуслуг «Мои документы».

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