Москва, 17 сентября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Несмотря на противоречивый информационный фон прошлой недели и в начале текущей, цены на нефть умеренно растут. 17 сентября после открытия европейских торгов на лондонской бирже, марка Brent поднялась до $78,70 за баррель (+0,78%), WTI выросла до $69,30 за баррель (+0,79%). На прошлой неделе поддержку котировкам чёрного золота оказывала статистика по запасам нефти в США и опасения из-за урагана «Флоренция» (снизились на — 5,296 миллионов баррелей), заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

Иван Соболев ИА Красная Весна Морская нефтедобыча. Поселок «Нефтяные камни». Политехнический музей

«На текущей неделе на формирование цен на нефть будет оказывать влияние фактор торгового конфликта между США и Китаем. Ожидается, что 17−18 сентября президент США Дональд Трамп может объявить о расширении списка товаров, на которые повышаются пошлины, до 200 млрд долларов. В Вашингтоне готовятся к встрече делегации из Пекина для продолжения переговоров. Но, как заявили в Поднебесной, они не будут вести переговоры с приставленным к голове пистолетом, поэтому не исключено, что китайцы могут отменить визит переговорщиков в Америку», — пояснил эксперт.

Другим фактором, способным поддержать нефтяные котировки, является ожидание продолжения Трампом санкций в отношении Ирана.

«Совокупность этих обстоятельств будет определять динамику изменения цен на текущей неделе. Для более сильного разворота в ту или иную сторону потребуются более важные новости. Пока что цена марки Brent остается в диапазоне $78−79 за баррель с перспективой умеренного роста, в ближайшие дни волатильность на сырьевом рынке, вероятнее всего, будет низкой», — полагает Грачев.

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