Цены на нефть остаются в восходящем тренде

Москва, , 12:25 — REGNUM Нефть Brent в конце прошлой недели (14 сентября) скорректировалась в районе $77,40 за баррель. При этом она остается в восходящем тренде с ближайшим потенциалом роста к $79,74 далее к годовым максимумам $80,50 за баррель, заявил корреспонденту ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В числе главных драйверов рынка нефти сохраняются разнонаправленные ожидания, а именно сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах», — пояснил эксперт.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что Вашингтон готов к самым жестким мерам в отношении стран, не соблюдающих санкции США против Ирана, в том числе требование о сокращении закупок нефти до нуля. Подобные заявления усиливают и дают поддержку черного золота.

«Также стоит отметить, что второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана», — отметил Капустянский.

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