Тбилиси, 19 сентября, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» аргументирует законопроект о легальном выращивании и экспорте конопли экономическими причинами. Не превратится ли этот шаг в постепенное сползание к легализации марихуаны в грузинском обществе, рассуждает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Джей и молчаливый Боб

Спикер парламента Ираклий Кобахидзе высказался в защиту законопроекта. По его мнению, производство марихуаны на экспорт совершенно исключает ее легализацию внутри самой Грузии. Он ссылается на решение конституционного суда, которое либерализирует сферу обращения марихуаны и обещает «регламентировать потребление в максимально строгие рамки». Переводя на общеупотребительный язык, можно предположить, что граждане Грузии начнут выращивать коноплю, торговать ей с зарубежными партнерами, но без малейшего вреда для себя. Даже наоборот — предполагается, что марихуана будет употребляться с медицинской целью и в качестве косметического средства.

При этом мнение общества уже давно сформировано, и опасение насчет того, что либерализация станет «молчаливой легализацией», остаются. Примечательно, что министерство внутренних дел Грузии саму подачу этого законопроекта объясняет заботой об обществе и особенно о подростках. Вероятно, предполагается, что чем ближе будут грузинские подростки к промышленным количествам марихуаны, тем лучше они будут от нее защищены. А на законодательном уровне будет введен строгий запрет на ее потребление лицами младше 21 года, тем же, кто перешагнул эту планку, будет запрещено употреблять зелье в общественных местах.

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