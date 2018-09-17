Москва, 17 сентября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. От наименования категории прав водителей такси система безопасности таксомоторных перевозок в России принципиально не поменяется, считает эксперт по оптимизации транспортной деятельности Вячеслав Белобжецкий. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября, комментируя предложение депутата Мосгордумы создать отдельную категорию прав для водителей, осуществляющих коммерческие перевозки на легковом автотранспорте.

Сотрудник ГАИ проверяет документы у таксиста. 1974

«Идея логична, но взгляд мне кажется несколько однобоким. Во-первых, нужно понимать цель. Вероятно, цель — снижение ДТП, повышение качества обслуживания. Во-вторых, любая система должна быть нацелена на профилактику. Если бы получение прав водителями имело бы профилактический результат, то аварий было бы многократно больше. Вся история получения прав в СССР/ России говорит о том, что водители не воспринимают данный институт, как направленный на обеспечение безопасности, установление культуры вождения», — считает Белобжецкий.

Он отметил, что оформление водительских прав в отдельную категорию может спровоцировать рост коррупции, так как уже сейчас существуют способы оформления автомобиля в частное пользование под видом такси. Это делается для того, чтобы ездить по выделенным полосам.

«Если взглянуть на проблему шире, то нужно говорить о системе контроля и неотвратимости наказания за нарушения, причём пролонгированный контроль лучше точечного. Более часто проблемы возникают не только и не столько из-за неопытности или некомпетентности водителя, но и из-за несоблюдения режима труда ИА REGNUM «, — подчеркнул Белобжецкий.

Напомним, во время проведения чемпионата мира по футболу на московской улице Ильинка в толпу пешеходов въехал таксист. Причину наезда он объяснил хронической усталостью и переработками.

«В силу этого гораздо более логичным выходом было бы поставить тахографы, как это уже делается в сфере грузоперевозок. И тогда проверяющие органы могли бы отследить соблюдение режима труда и отдыха. Вот тогда безопасность действительно бы соблюдалась. Это, во-первых, будет объективно, во-вторых, проверяемо, — а дальше нужно будет просто наказывать за нарушение режима, например, лишать лицензии навсегда. Тогда водители будут лучше соблюдать правила и перестанут работать 24, 36 часов без сна, а потом провоцировать инциденты на дорогах», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве хотят повысить качество пассажирских перевозок путём введения отдельной категории прав для водителей.

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