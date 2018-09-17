В Москве предложили создать отдельную категорию прав для таксистов

Москва, , 12:43 — REGNUM В Москве назрела необходимость введения отдельной категории прав для таксистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщил заместитель председателя комиссии по безопасности Московской городской думы Андрей Шибаев («Родина»). Он отметил, что данное предложение возникло после заявления мэра Москвы Сергея Собянина о том, что выдавать лицензию на такси стоит только водителям с правами, полученными в Российской Федерации.

«Очень хорошее предложение сделал мэр о том, чтобы таксисты, приезжающие из стран по месту регистрации или жительства, обязательно получали российские права. В развитие ситуации родилось предложение, может быть, вернуться к практике советского периода, когда у тех водителей, которые профессионально занимаются перевозками на легковом автотранспорте, были права профессиональные, они должны были иметь более качественные профессиональные навыки и соответствующий стаж вождения», — подчеркнул Шибаев.

По его словам, это поможет повысить качество и безопасность пассажирских перевозок. Он также заявил, что за последние годы правительство Москвы сделало большой шаг в наведении порядка с нелегальными перевозками.

«Если взглянуть на ситуацию несколько лет назад, когда перевозками в основном частники занимались, то правительство Москвы серьёзный шаг сделало вперёд по наведению порядка в этом направлении перевозок, и у нас теперь работают официальные компании, частного извоза как такового нет. Однако по ходу деятельности появляются новые вопросы, которые надо регулировать. Сейчас как раз тот период, когда нужно предпринимать меры», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве предложили создать чёрный список таксистов. Также предлагается обязать машины столичных такси устанавливать в салон видеорегистраторы.

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