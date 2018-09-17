Москва, 17 сентября, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Несмотря на просадку во второй половине недели, Brent подорожала по итогам торговой недели. Сегодня, 17 сентября, с утра в нефть снижается третий день кряду, целясь на уровень $77, хотя пока давление выглядит умеренным, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«На рынке действуют разнонаправленные факторы. Влияние фактора иранских санкций ощущается уже довольно давно. Точнее, предвкушая их, участники рынка покупают контракты на опасениях возникновении дефицита предложения этой зимой. На минувшей неделе Штаты подтвердили, что будут принимать самые жесткие меры в отношении стран, которые не будут соблюдать санкции против Ирана, включая сведение закупок нефти к нулю», — напомнил эксперт.

В противовес этому фактору выступает отношение к риску, которое часто ухудшается из-за торговой войны между США и Китаем. Так, на минувших выходных Трамп напомнил, что Вашингтон вот-вот введет новые пошлины в отношении Пекина на 200 млрд долларов, что повлекло очередную волну уклонении от рисков и надавило на котировки черного золота на опасениях сокращения мирового спроса.

«Пока на рынке преобладают два этих фактора, цены на нефть будут отражать эту неопределенность и оставаться в режиме «качели». Локальным фактором давления на Brent стал отчет Baker Hughes, отразивший рост числа буровых на семь единиц. В ближайшее время котировки, скорее всего, будут и далее занимать оборонительную позицию на фоне напряженности отношений между США и КНР», — полагает Мащенко.

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