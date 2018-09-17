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Нефть дешевеет после визита Рика Перри в Москву

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 17 сентября

Нефть дешевеет после визита Рика Перри в Москву
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 17 сентября 2018, 08:26 — REGNUM  На торгах ICE в Лондоне к вечеру 14 сентября нефть подешевела на 0,26%, до $78,11 за баррель, хотя днем показывала небольшой рост. В этот же день вышел еженедельный отчет Baker Hughes, согласно которому число активных нефтяных вышек в США увеличилось с 860 до 867, что заставило цену на нефть отступить, хотя немного, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Визит министра энергетики США Рика Перри в Москву подтвердил, что США и лично президент Дональд Трамп ждут от России переговоров с Саудовской Аравией и партнерами по соглашению «ОПЕК+» о том, чтобы временно (вероятнее всего, до ноябрьских выборов в конгресс) зафиксировать цену на нефть на некоем приемлемом для США уровне (не исключено, что для США это уровень в $60−70 за баррель). Далее Перри отправился в Саудовскую Аравию, а 16 сентября министр энергетики РФ Александр Новак провел переговоры в Москве как раз со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом.

Саудовский министр энергетики подтвердил участие представителей королевства в «Российской энергетической неделе» в Москве, которая откроется 3 октября, а также приверженность его страны долгосрочному соглашению производителей нефти на базе «ОПЕК+». Но рынок нефти, по-видимому, опасается, что Россия и Саудовская Аравия договорятся о том, чтобы убеждать ОПЕК согласиться на некий приемлемый для производителей и потребителей более низкий коридор цен. Суммируя перечисленные факторы, сегодня, 17 сентября, цена на нефть Brent останется в коридоре $78−79 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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