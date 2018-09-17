Москва, 17 сентября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) России отозвал лицензию у костромского «Аксонбанка». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«С 17 сентября 2018 г. отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОООО коммерческий банк «Аксонбанк». — говорится в сообщении.

В сообщении регулятора отмечается, что бизнес-модель кредитной организации, занимавшей на 1 сентября 285-м месте в банковской системе РФ, носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации российских банков в Сочи заявил, что Центральный банк РФ завершает массированный этап отзыва лицензий у банков.

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