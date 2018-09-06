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Массированный этап отзыва лицензий у российских банков завершается – ЦБ

Экономика

Банковский сектор РФ подходит к этапу завершения финансового оздоровления

Массированный этап отзыва лицензий у российских банков завершается – ЦБ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Сочи, Краснодарский край, 6 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  Центральный банк РФ завершает массированный этап отзыва лицензий у банков, заявил 6 сентября заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев на форуме Ассоциации российских банков в Сочи.

По его словам, российский банковский сектор подходит к этапу завершения финансового оздоровления.

Напомним, с 2013 года в России начался массовый отзыв лицензий у банков и кредитных организаций. Так, в 2014 году Центробанк отозвал лицензии более чем у 70 российских банков, а в 2015 — более чем у 80.

По данным, приведённым Эльвирой Набиуллиной в ноябре 2016 года, у 291 кредитной организации были отозваны лицензии. Летом прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что более трети зарегистрированных в России банков лишились лицензии.

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Отзыв лицензий у банков
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