Лондон, 17 сентября, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые британскими властями в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, якобы устроили в лондонском отеле вечеринку с наркотиками и девушкой по вызову. Об этом говорится в публикации The Sun.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Непристойное поведение

О поведении «отравителей» Скрипалей рассказал один из постояльцев, который видел, как мужчины вели себя в гостинице и как они ссорились с персоналом. Граждане РФ якобы производили шум, что стало поводом для жалоб на них.

«Возмущенный гость пожаловался на стойку регистрации в отеле, но пара продолжала свои выходки», — пишет британский таблоид.

Постоялец пояснил, что встретил одного из «подозреваемых» в туалете, однако неясно, действительно ли гость из России жил в номере, откуда доносился шум.

Утверждается, что в комнате отеля после проживания там Петрова и Боширова пришлось делать «косметический ремонт». Вместе с тем каким-то образом правоохранители «нашли» там следы отравляющего вещества «Новичок».

Как сообщало ИА REGNUM, британские правоохранители называют посетивших Солсбери российских граждан Петрова и Боширова «агентами ГРУ», которые устроили покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. 13 сентября «подозреваемые» дали интервью российской прессе, пояснив, что находились в Британии как туристы.

Читайте также: Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери