Берлин, 16 сентября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. К полузащитнику футбольного клуба «Бавария» Франку Рибери могут быть применены штрафные санкции за самовольное покидание скамейки запасных в матче против «Байера». Об этом 16 сентября сообщает France Football.

Rufus46 Франк Рибери

Французский полузащитник ушел с матча за семь минут до его окончания, после третьей замены сделанной главным тренером клуба, таким образом отреагировав на свое отсутствие на игровом поле. Сам Рибери ранее заявил, что у него нет претензий к наставнику мюнхенцев Нику Ковачу, а его неучастие в матче «Бавария"-"Байер» было оговорено с ним заранее.

Клуб намеревается наказать футболиста, скорее всего это будет денежный штраф.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо разорвал крестообразную связку колена в мачте с «Байером».