Москва, 14 сентября, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Решение Банка России о повышении ключевой ставки имело целью ограничение инфляционных рисков. Об этом заявила на пресс-конференции 14 сентября глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По её словам, речь идёт о рисках повышения инфляционных ожиданий в ответ на курсовую волатильность. Также глава ЦБ призвала учитывать дальнейшее увеличение НДС.

Кроме этого, Набиуллина отметила, что российский финансовый рынок «уже заложился на повышение ключевой ставки».

«Под воздействием, в первую очередь, внешних факторов, денежно-кредитные условия в российской экономике несколько ужесточились, — сказала глава ЦБ. — Произошёл значительный сдвиг кривой доходности государственных облигаций, некоторые банки стали повышать процентные ставки по депозитам и кредитам».

Напомним, совет директоров банка России сегодня принял решение о повышении ключевой ставки до 7,5%. Показатель был повышен впервые с 2014 года, в течение последних лет регулятор планомерно снижал ставку.

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