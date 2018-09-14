Решение ЦБ РФ о повышении ставки стало сюрпризом

Москва, , 14:09 — REGNUM Российский ЦБ неожиданно для многих решил повысить ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5%, сославшись на то, что инфляционные ожидания и риски растут быстрее, чем рассчитывали ранее. Теперь ЦБ прогнозирует, что инфляция в 2019 году повысится до 5,5%, а к 4% она вернется в 2020 году. Еще ЦБ указывает на ужесточение денежно-кредитных условий из-за роста внешних рисков. Рубль отреагировал укреплением на 50 копеек к доллару, курс рубля поднялся до 67,70, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Однако, скорее всего, укрепление рубля долго не продлится, так как политика ЦБ изменилась на умеренно жесткую, и теперь это будет создавать дополнительное давление на рынок российских облигаций, а потом и на рубль.

«Кроме того, повышение ставки приведет к росту ставок по кредитам реальному сектору, что затормозит темпы роста экономики. В целом повышение ставки Центробанком РФ на 25 б.п. является несущественным, однако сигналы, которые получили игроки, могут в будущем ухудшить ситуацию как на рынке облигаций, так и на валютном рынке», — считает эксперт.

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