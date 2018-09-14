Лампедуза , Италия, 14 сентября, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В пятницу, 14 сентября, 184 мигранта высадились с небольших лодок на берега итальянского острова Лампедуза, сообщает Rainews.

Цитата из х∕ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Мигранты сходят на берег

В министерстве внутренних дел Италии заявили, что правительство Мальты «в очередной раз перекладывает проблему на Италию». По-видимому, речь идет о том, что мальтийская береговая охрана «помогла» мигрантам добраться до Лампедузы.

В ближайшее время будут приняты несколько мер для нормализации ситуации — в частности, ускорение процесса идентификации мигрантов и их репатриации, добавили в министерстве. Кроме того, Италия намерена потребовать от Мальты не перекладывать на нее решение проблемы.

Читайте также: Сальвини: Италия не будет заменять своих детей мигрантами

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.