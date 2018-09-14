Сальвини: Италия не будет заменять своих детей мигрантами

Рим, , 15:19 — REGNUM Глава МВД Италии Маттео Сальвини и его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн вступили в перепалку во время венской конференции по вопросам безопасности и миграции, сообщает Agenzia Italia в пятницу, 14 сентября.

«Я слышал от некоторых коллег заявления, что у нас есть потребность в миграции, потому что население Европы стареет. Но я смотрю на этот вопрос совершенно иначе. Нас избрали в правительство и нам платят зарплату для того, чтобы у нашей молодежи была возможность рожать больше детей. Чтобы нам не нужно было забирать лучших африканских ребят для того, чтобы заменить европейцев, которые по экономическим причинам больше не рожают детей», — сказал Сальвини.

«Может быть, в Люксембурге и есть такая потребность. Но у нас в Италии потребность состоит в том, чтобы наши дети рожали детей, а не в том, чтобы заменить детей новыми рабами», — добавил министр.

По данным СМИ, Ассельборн произнес несколько непарламентских выражений, после чего выключил микрофон, а позднее сказал Сальвини, что Италия должна заниматься экономикой, чтобы помогать своим детям.

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Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в пять раз.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.