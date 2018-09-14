Москва, 14 сентября, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год, поддерживают 58% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Борис Решетников. Ни капли! 1961

«Наибольшей поддержкой россиян (среди мер по борьбе с алкоголизмом) пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года», — говорится в сообщении.

В исследовании отмечается, что 54% респондентов считают самым действенным способом в борьбе с алкоголизмом пропаганду здорового образа жизни, а 49% опрошенных поддерживают идею запрета рекламы любого вида спиртного.

Доля тех, кто поддерживает введение уголовной ответственности за распитие спиртных напитков и появление пьяным в общественных местах, составляет 33%. Такие меры, как повышение цен на алкогольную продукцию (21%) и введение «сухого закона» (12%), пользуются наименьшей поддержкой у жителей страны.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 6 сентября 2018 года посредством телефонного интервью, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

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