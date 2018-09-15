Минск, 15 сентября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В специальном обращении Синода Белорусской православной церкви от 11 сентября 2018 года осуждено антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви. О том, как поместные православные церкви едины в непринятии попыток раскола, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

Существовал ли какой-либо запрос канонической Украинской православной церкви о даровании ей автокефалии? Никаких запросов с ее стороны не поступало, а каноничность УПЦ МП не подлежала среди других поместных православных церквей ни малейшему сомнению. Так дело обстоит и сейчас, поэтому логику послания Синода БПЦ по поводу константинопольской провокации абсолютно верна.

На основании древнего церковного права, все попытки притягивания церковных инструментов в качестве решения политических вопросов являются раскольническими и недопустимыми. Тем более наглым вмешательством выглядит назначение «экзархов» Константинопольской церкви на Украину, как бы эта попытка рейдерского захвата не обставлялась со стороны США и украинской власти. Вопрос же об автокефалии как инструменте раскола для белорусских православных не является чисто теоретическим, 4 года назад такого рода напасть чуть не постигла саму БПЦ.

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