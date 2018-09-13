Православная церковь Белоруссии осудила Константинопольского патриарха

Георгий Шкловский, , 00:08 — REGNUM

Антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской Православной Церкви осуждено в специальном обращении Синода Белорусской Православной Церкви от 11 сентября 2018 года. Таким образом, Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви, выдержав паузу, поддержал Московский Патриархат и присоединился к общему мнению православных поместных церквей.

Синод БПЦ пунктом первым постановил: «Единогласно и единодушно поддержать позицию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в официальном Заявлении от 8 сентября 2018 года, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона — «экзархами» Константинопольского Патриархата в город Киев».

«Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства», — сказано во втором пункте обращения.

Белорусский Экзархат РПЦ призвал свои духовенство и паству особенно молиться «о скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы, а также о благостоянии Украинской Православной Церкви и утверждении мира на земле Украины».

В документе также выражена всесторонняя поддержка каноническому Предстоятелю Украинской Православной Церкви — Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, а также архипастырям, духовенству и благочестивым мирянам, чадам УПЦ.

БПЦ постановлено свидетельствовать о неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Белоруссии, России и Украины, соединённых в РПЦ «объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели», а также «выразить надежду на помощь Божию в мирном урегулировании сложившейся непростой ситуации, дабы сохранилось единство мирового Православия».

Синод БПЦ информирован о том, что в апреле 2018 года Пётр Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви на Украине. Это обращение было поддержано сформированным после государственного переворота 2014 года новым составом парламентского органа — Верховным советом (Верховной Радой) Украины, а также иерархами непризнанных «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» и «Украинской Автокефальной Православной Церкви». обращение было официально принято к рассмотрению Священным Синодом Вселенского (Константинопольского) Патриархата 22 апреля.

Каноническая Украинская Православная Церковь (Московского Патриархата) не выдвигала никаких инициатив относительно дарования ей автокефалии. Белорусская Православная Церковь официально состоит в общении только с каноническими церквями, к коим на Украине относится единственная — УПЦ (МП).

Синод УПЦ 25 мая в Обращении к епископату, духовенству, монашествующим и мирянам подчеркнул: «Автокефальный статус имеет сугубо технический церковный характер, который заключается в содействии проповеди Евангелия на территории отдельного государства, и не может быть инструментом в геополитической борьбе. Вместе с тем, автокефальный статус предоставляется всей Церкви в рамках определенной территории. В связи с этим необходимо осознавать, что появление другой параллельной юрисдикции в Украине может породить новые противостояния внутри нашего народа, что не только будет угрожать безопасности государства, но и поставит под вопрос возможность будущего единства Церкви в Украине. Наш народ может быть разделен надолго, если не навсегда».

Затем Константинопольский Патриархат заявил о намерении в одностороннем порядке предоставить автокефалию Православной Церкви на Украине. Варфоломей в послании по случаю 1030-летия Крещения Руси отметил, что Константинопольская Церковь «взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью даровать Украинской Церкви автокефалию».

1 июля в проповеди за поминальным богослужением по случаю сорокового дня упокоения митрополита Перги Евангела патриарх Варфоломей выразил притязание на земли исторической Киевской митрополии, заявив: «Константинополь никогда не выдавал разрешения передавать территории Украины кому-либо, кроме права хиротонии Киевского митрополита в Москве на условиях его избрания соборно в Киеве на местном Соборе и при безусловном упоминании Вселенского Патриарха».

7 сентября было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщалось о назначении двух иерархов Констинтинопольской Церкви — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) — «экзархами» Константинопольского Патриархата в Киеве.

В ответ на такие действия Константинопольского Патриархата последовал решительный протест Священного Синода РПЦ: «Данное решение принято без согласования с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием и является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной Поместной Церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой Поместной Церкви (2-е правило II Вселенского Собора; 20-е правило Трулльского Собора; 13-е правило Антиохийского Собора; 3-е, 11-е и 12-е правила Сардикийского Собора)», — подчеркивается в Заявлении Священного Синода от 8 сентября.

Напомним, 11 сентября Петр Порошенко провёл переговоры с прибывшим на Украину послом США по особым поручениям Сэмюэлем Браунбеком, проинформировал его о вмешательстве нынешних светских властей постсоветской республики в церковные дела, в частности — о формировании отделённой от РПЦ церкви и «поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе».

Браунбек заверил Порошенко в том, что США и в дальнейшем будут поддерживать киевское руководство в политической борьбе, в частности — «в праве иметь единую Украинскую Автокефальную Православную Церковь». В случае формирования такой раскольнической структуры канонические православные церкви мира не будут поддерживать с ней отношений — как и в случае с сектой «УПЦ КП» преданного анафеме Михаила Денисенко.

Также напомним, БПЦ (МП) четыре года назад сама была недалеко от «автокефализации», горячо поддерживаемой местными русофобами и националистами во власти. В 2015 году глава БПЦ митрополит Павел объявил, что вопрос автокефалии для Православной церкви в Белоруссии закрыт надолго.

«Эта тема снимается с повестки дня, и я думаю, что мы к ней пока ближайшие 25, а может, и 50 лет возвращаться не будем», — сказал предстоятель БПЦ в январе 2015 года.

Как в свое время сообщало ИА «REGNUM», вопрос об автокефализации БПЦ актуализировался во время президентской кампании 2010 года: 3 октября Александр Лукашенко внезапно оказался в Стамбуле, где провёл переговоры с патриархом Константинопольским Варфоломеем. По официальной версии, Лукашенко и Варфоломей обсуждали красоты белорусской природы. При этом источник издания «Газета.ру» в окружении главы БПЦ митрополита Минского и Слуцкого Филарета (ныне — почётный митрополит) подтвердил: в ходе встречи обсуждался вопрос автокефалии, которая является «политическим проектом Лукашенко».