Москва, 14 сентября, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Кремле подтвердили информацию о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом 14 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин. Эрдоган

По словам официального представителя Кремля, встреча в Сочи действительно пройдет 17 сентября, в понедельник.

«Да, такая встреча возможна, она готовится», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о предстоящих 17 сентября переговорах между Путиным и Эрдоганом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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