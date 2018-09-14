Шпиц, Швейцария, 14 сентября, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В начале 2018 года в Нидерландах были задержаны двое граждан России, которые пытались получить доступ к сведениям швейцарской лаборатории Spiez, чья работа касалась расследования химатак в Сирии и инцидента в британском Солсбери. Об этом пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

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По сведениям источников СМИ, задержание указанных граждан РФ, якобы имевших при себе оборудование для взлома компьютерных сетей, произошло в рамках совместной спецоперации разведывательных служб Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Также сообщается, что после задержания «шпионы» были высланы в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Григор Лилов заявил, что обыски, прошедшие в гостинице «Маринела» в столице Болгарии, могут быть связаны с тем, что здание отеля прослушивалось «неустановленными спецслужбами» во время визитов лидеров стран Евросоюза.

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