Москва, 14 сентября, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Рынок нефти пребывает в неопределённости, не успел Трамп опубликовать в Твиттере своё решение о повышении таможенных пошлин по отношению к Китаю, и рынок отреагировал снижением нефтяных котировок практически на 5%: WTI с 71,50 упала на 67,50, а Brent с $79,70 на $75,60, заявил корреспонденту трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Но на побережье США замаячил ураган «Флоренц», и нефтянные котировки побили исторические максимумы, особенно Вrent, поднявшись выше $80 за последние четыре месяца, ещё этому способствовал выход данных по запасам коммерческой нефти в США, которые уменьшились на 5,3 млн баррелей, и снижение запасов в Кушинге (штат Оклахома, США), где хранится нефть, торгуемая на NYMEX. Отчёт ОПЕК от 13 сентября, который показал снижение спроса на нефть и вернул нефтяные котировки WTI к уровню $69, а нефть марки Brent на $78 за баррель», — пояснил эксперт.

На движение цены вверх оказывают влияние следующие факторы: санкции по отношению к Ирану и возможный дефицит нефти на мировом рынке, вызванный этим, спад добычи нефти в Венесуэле из-за экономических проблем, сезон ураганов у побережья США и преддверие зимнего периода, когда спрос на энергоносители повышается. Тогда мы увидим дальнейший рост нефтяных котировок: WTI к отметке $75, а Brent к отметке $85 p, а баррель.

«Торговая война между США и Китаем, готовность многих стран ОПЕК+ заменить иранскую нефть на мировом рынке, экономический кризис в развивающихся странах — всё это способствуют снижению нефтяных котировок на мировом рынке. Тогда движение цены к отметке $60 за баррель WTI и $70 за баррель Brent неизбежно. Какие факты окажут более сильное влияние на цену, можно будет узнать в ближайшее время», — полагает Лисицын.

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