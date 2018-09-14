Нефть продолжает откат к отметке $78

Москва, , 09:24 — REGNUM Цены на нефть 13 сентября попали под агрессивную фиксацию прибыли, предлогом для которой послужил свежий отчет МЭА, указавший на рост мирового предложения и добычи в странах ОПЕК. В итоге Brent, которая недавно побывала на майских максимумах выше отметки $80, скорректировалась в район $78, растеряв больше половины очков, набранных за два предыдущих дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToroв России и СНГ Михаил Мащенко.

«По данным МЭА, в августе добыча в ОПЕК подскочила максимально более чем за два года, на 420 тыс. баррелей — до девятимесячного максимума. Основной прирост пришелся на Ливию, Ирак, Нигерию и Саудовскую Аравию. Кроме того, агентство сообщило, что мировое предложение нефти достигло рекордных 100 млн баррелей в день», — отметил эксперт.

Это с лихвой компенсирует ожидаемое сокращение предложения со стороны Ирана, и, осознав данный факт, игроки принялись ликвидировать длинные позиции по Brent, тем более что котировки находятся на привлекательных для фиксации прибыли уровнях. Ураган «Флоренс» ослабел уже до первой категории, и этот фактор тоже сыграл в пользу коррекции котировок.

«Сегодня, 14 сентября, сырьевой сегмент будет следить за общими настроениями рисковых активов, динамикой доллара и данными Baker Hughes по буровой активности. Дальнейшее сокращение числа действующих установок на сланцевых месторождениях США способно оказать ценам определенную поддержку, хотя условия для фиксации прибыли остаются благоприятными в краткосрочной перспективе.

При этом потенциал снижения цен на черное золото представляется ограниченным. Уровень $80 остается на радарах трейдеров, и новые сигналы об угасании интереса покупателей к иранской нефти в преддверии введения санкций продолжат поддерживать рынок», — полагает Мащенко.

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