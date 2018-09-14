Анкара, 14 сентября, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию сирийского конфликта проведут президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает 14 сентября агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Отмечается, что переговоры по ситуации в Сирии состоятся 17 сентября, в понедельник.

«Президент Турции Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после своего официального визита в Германию он может снова встретится с Владимиром Путиным.

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