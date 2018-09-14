Чебоксары, 14 сентября, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Арбитражный суд Чувашии признал государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» банкротом. Соответствующее решение вынесено 13 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Процедура наблюдения в отношении «Чувашавтотранса» была введена в феврале 2018 года, судебное заседание несколько раз откладывалось. 13 сентября Арбитражный суд Чувашии удовлетворил исковое заявление о признании «Чувашавтотранса» банкротом и принял решение об открытии конкурсного производства. Полномочия генерального директора прекращены, предприятие передано под управление конкурсному управляющему.

«На сегодня предприятие неспособно самостоятельно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, осуществлять выплаты работникам предприятия, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей», — говорят в министерстве транспорта Чувашии, в чьём ведении находится «Чувашавтотранс».

В июле предприятие ушло с рынка пассажирских перевозок, маршруты были переданы временным перевозчикам. Предприятие обслуживало 231 городской и пригородный маршрут, два междугородных и 23 межобластных маршрута. Чиновники ссылаются на то, что в июле «Чувашавтотранс» получил уведомление о прекращении отпуска нефтепродуктов по топливным картам и «стало очевидно, что предприятие больше не может осуществлять платежи за ГСМ, газовое топливо, автозапчасти, коммунальные платежи и поэтапно прекратило перевозки пассажиров сначала по муниципальным, а потом и по межмуниципальным маршрутам».

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По данным минтранса, около 600 сотрудников предприятия отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. Перед ними имеется задолженность по выплатам заработной платы в размере около 7 млн рублей.

«Договорные отношения с сотрудниками будут расторгнуты, все они получат выплаты, согласно трудовому законодательству. У перевозчиков имеется потребность в водительском составе. Следовательно, у большей части сотрудников предприятия (по их желанию) есть возможность трудоустроиться. Около 130 человек имеют право выйти на пенсию в ближайшее время. Также на предприятии работали люди пенсионного возраста», — говорят в министерстве транспорта.