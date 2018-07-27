«Чувашавтотранс» фактически прекратил перевозки — министр

Чебоксары, , 17:37 — REGNUM Государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» минтранса Чувашии «фактически прекратило свою перевозочную деятельность». Маршруты отданы по итогам конкурсных процедур частным перевозчикам. В целом пассажиры «серьёзных изменений» не почувствовали, «негативной реакции нет». Об этом ИА REGNUM заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Иванов.

Глава минтранса сообщил, что на место государственного перевозчика «по всем маршрутам» пришли 32 новых хозяйствующих субъекта — как индивидуальные предприниматели, так и организации. Принадлежащие «Чувашавтотрансу» транспортные средства передаются в аренду: в настоящее время отдано 78 единиц из 200.

«Чувашавтотранс» фактически прекратил свою перевозочную деятельность в связи с тем, что нет возможности закупать горюче-смазочные материалы. Соответственно предприятию ничего не оставалось, как отказаться от маршрутов», — пояснил Владимир Иванов.

По маршрутам, которые находились в ведении «Чувашавтотранса», были проведены «упрощенные конкурсные процедуры». По словам министра, в настоящее время «все маршруты полностью заместили новыми перевозчиками». Ряд вопросов по отдельным маршрутам, которые возникли в связи с уходом предприятия с рынка, «фактически сняты».

"В целом, по нашей оценке и обратной связи от жителей, серьёзных изменений население не почувствовало. Негативной реакции нет», — сообщил глава минтранса Чувашии.

Комментируя заседание кредиторов, где большинством голосов (65,56%) было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании «Чувашавтотранса» банкротом, Владимир Иванов отметил, что «главную скрипку играют ведущие кредиторы». И «будут введены именно эти процедуры, которые предлагает самый главный кредитор».

Как сообщало ИА REGNUM, на собрании кредиторов управляющий предложил обратиться с ходатайством в арбитражный суд республики о признании «Чувашавтотранса» банкротом и введении в отношении предприятия процедуры конкурсного производства. Минюст Чувашии выступил против, полагая, что введение процедуры конкурсного производства преждевременно. Большинством голосов (65,56%) было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании предприятия банкротом.

Согласно реестру, общее число конкурсных кредиторов и уполномоченных органов составляет 25 526 115,5 рублей. Из них наибольшая доля приходится на УФНС по Чувашии (11 085 123,45 рублей, или 43,427% от включённых в реестр требований кредиторов) и минюст Чувашии (5 979 209,94 рублей, или 23,424%).

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