Вашингтон, 14 сентября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки впервые за 45 лет стали мировым лидером по добыче нефти, сообщает DW со ссылкой на управление по энергетической информации США.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Нефтяная вышка в пустыне

Отмечается, что США были мировым лидером по добыче нефти до 1973 года. В феврале этого года добыча сырой нефти в Соединенных Штатах превысила объем нефтедобычи Саудовской Аравии.

«В июне и августе США обошли Россию по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, полагают эксперты, до конца 2018 года и в течение последующих лет объемы добываемой в США нефти также превысят ее добычу в Саудовской Аравии и РФ. Отмечается, что прогнозы основаны на предварительных подсчетах.

Напомним, согласно отчету Международного энергетического агентства (IEA), в августе глобальная добыча нефти достигла 100 млн баррелей в сутки. Основной рост добычи пришелся на США, а также несколько стран ОПЕК, в том числе Саудовскую Аравию и Россию.

При этом рост добычи почти не снижает цены на энергоносители — мировой спрос на нефть также растет, и IEA прогнозирует его серьезное увеличение в последнем квартале 2018 года и в 2019 году.

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