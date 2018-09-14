Игра на повышение: МЭА оценил «эффект» Ирана и Венесуэлы

Париж, , 05:03 — REGNUM Баррель нефти может вырасти в цене выше $80 из-за прогнозируемого снижения добычи Ираном и Венесуэлой, сообщили в Международном энергетическом агентстве.

Согласно мнению экспертов МЭА, суточная добыча черного золота в Венесуэле к концу года может снизиться до 1 млн баррелей (с теперешних 1,24 млн). Рост цен на нефть неизбежен, если прочие экспортеры черного золота не увеличат добычу.

Напомним, две страны, которые являются для США неугодными — Иран и Венесуэла, находятся под санкциями.

В Иране проблемы с нефтедобычей связаны с попыткой урегулировать отношения с Вашингтоном и с тем, что санкции ограничивают экспортные возможности Тегерана. Подобная ситуация с санкциями и в Венесуэле.

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