Москва, 14 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. С начала торгов 13 сентября рубль уверенно укреплялся, и доллар даже уходил под отметку 68 рублей. Но ближе к завершению сессии российской валюте пришлось сократить рост из-за напоминания о болезненном вопросе санкций. Так, по итогам торгов доллар обосновался в районе 68,30 руб., а евро — в области 79,70 руб., потеряв 0,64% и 0,4% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Позитивную картину «россиянину» подпортили сообщения о том, что в связи с отказом Москвы на проведение инспекции своего химического оружия в ноябре Вашингтон введет «очень жесткие санкции» в отношении России. Реакция рубля была умеренной отчасти потому, что эти угрозы, связанные с «делом Скрипалей», уже звучали и ранее. Свою лепту в ограничение потенциала роста рубля внес новый твит Трампа на тему отношений с Китаем, спровоцировавший возобновление бегства от рисков. Лидер Белого дома назвал неверной информацию о том, что Штаты предложили Пекину новый раунд переговоров, и подтвердил, что готовит тарифы на миллиарды долларов. Так что едва зародившиеся надежды инвесторов на потепление отношений двух стран тут же развеялись, как и интерес к риску, что также повлияло на курс рубля», — пояснил эксперт.

Впрочем, давление на рубль оказалось ограниченным в силу присутствия поддерживающих факторов. Среди них — укрепление валют развивающихся рынков вслед за турецкой лирой, которая поприветствовала повышение ставки Центробанком до 24% вместо ожидавшихся 22%. Помогла российской валюте и слабая американская инфляция, подорвавшая позиции доллара на Форексе. Теперь, помимо санкционной риторики, трейдеры будут следить за поведением нефти, которое складывается не в пользу рубля — Brent продолжила откат в район отметки $78.

«Также сегодня, 14 сентября, во второй половине дня коррективы в динамику пары доллар/рубль способны внести данные по розничным продажам в США. Если доллар постигнет очередное разочарование, понижательные риски для российской валюты ослабнут. В ближайшей перспективе котировки, вероятно, продолжат осциллировать вокруг уровня 68 рублей, но есть риск ослабления рубля на фиксации прибыли перед выходными», — считает Ковалев.

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