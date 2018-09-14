Динамика рубля зависит от решения ЦБ РФ

Москва, , 07:13 — REGNUM На биржевых торгах 13 сентября рубль снял с пьедестала доллар и евро, укрепившись к обеим валютам. К вечеру четверга пара USD/RUB упала на 0,6%, до 68,435 руб. Пара EUR/RUB к вечеру 13 сентября упала немного меньше, на 0,34%, до 79,884 руб., но не удержалась на психологически значимом уровне в 80 руб. и ушла вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Новости о том, что США предлагают Китаю возобновить переговоры по поводу взаимной отмены или корректировки пошлин на импорт, положительно повлияли на валюты развивающихся рынков, в том числе на рубль. На лондонской ICE цена барреля нефти Brent к вечеру 13 сентября упала на 1,49%, до $78,19. Пара EUR/USD к вечеру четверга неплохо подросла на 0,5%, до 1,16 831 долл. за евро.

Сегодня, 14 сентября, в 13:30 московского времени Банк России примет решение о процентной ставке. От него будет зависеть дальнейшая динамика рубля. Но к сегодняшнему закрытию реакция рынка может быть, как такое нередко бывало, совершенно противоположной ожидаемой: например, на повышение ключевой ставки рубль может отреагировать падением вместо роста, который должен был бы случиться теоретически.

Если ставка сохранится без изменений, не исключено, что рубль продолжит укрепление. Эксперты ожидают, что ЦБ РФ примет решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Сегодня вероятный диапазон для доллара будет находиться на отметках в 68−69 руб. за доллар, а для евро торговый диапазон — 79,5−80,3 руб. за евро.

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