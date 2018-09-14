Москва, 14 сентября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. На пиратских сайтах оказался доступен почти каждый второй фильм, вышедший в прокат в 2018 году в России. Об этом говорится в отчете компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Gosfilmofond.ru Кинопленка

По данным компании, за девять месяцев текущего года всего в интернете были выложены пиратские копии 280 премьерных кинофильмов.

По подсчетам экспертов, в интернете появилась почти половина вышедших в прокат в текущем году фильмов.

В отчете компании также говорится, что рынок интернет-пиратства в стране в 2017 г. вырос на 21%.

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