Яндекс.Видео и пиратство: От действий регулятора выигрывает «даркнет»

Москва, , 14:45 — REGNUM Спор Яндекс. Видео с правообладателями — это спор не о том, как сделать мир лучше, а о том, кому достанутся уже заработанные на показах рекламы деньги. А требование удалить контент и вовсе ставит простых пользователей в позицию пострадавших, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее в Роскомналдозе заявили, что если администрация «Яндекс.Видео» не удалит ссылки на пиратский контент, принадлежащий компании «Газпром-медиа», сервис может быть заблокирован. Ссылки на нелегальный видеоконтент должны исчезнуть из выдачи сервиса в течение трех суток — до вечера 30 августа.

Когда-то, Прометей подарил людям небесный Огонь, украв его с Олимпа. Эта история становится очень понятной сегодня и вызывает самое глубокое сочувствие. Ведь Прометей не украл огонь. Если быть точным, он с Олимпа не пропал. Прометей взял частицу того огня и подарил людям его «нелицензионную копию». И гнев правообладателя-Зевса был вызван пропажей Огня, а тем, что он достался людям, которые, по его мнению, не должны были иметь к нему доступ.

Претензии правообладателей к интернет-сервисам уже давно утомили. Даже не от того, что где-то надо платить, а из-за того, что все эти требования о блокировке не приносят никакой общественной пользы. Люди просто хотели посмотреть сериал. С позиции правообладателя, такие люди должны были бы зайти на их специально созданный сайт и смотреть видео с него, просматривая рекламу или оплачивая подписку.

Но в действительности такой возможностью довольно сложно воспользоваться. Получить легальную продукцию часто сложнее, чем пиратскую. Регистрация, процедура оплаты, неполнота коллекций, сложность поиска — это минимальный набор проблем с легальными сервисами. Яндекс неплохо справлялся с поиском по видео-контенту, в том числе по пиратскому. И разумеется, размещал рекламу в поисковой выдаче.

Яндекс фактически зарабатывал на показе сериалов и никак не делился прибылью. В принципе, претензия довольно понятна. YouTube, к примеру, вполне позволяет зарабатывать на просмотрах тем, кто размещает в нём своё видео. Чем Яндекс тут отличается?

Проблема в том, что вся эта дележка денег воспринимается как нечто аморальное. Это спор не о том, как сделать мир лучше, а о том, кому достанутся уже заработанные на показах рекламы деньги. А требование удалить контент и вовсе ставит простых пользователей в позицию пострадавших.

Раньше они имели к чему-то свободный доступ, а теперь его ограничивают. В этом смысле, государственные регуляторы оказывает пиратству неоценимую услугу: они создаёт предпосылки для неограниченного роста аудитории так называемого «даркнета» — скрытых сетей.

Население с огромной скоростью осваивает технологии обхода блокировок, автоматически попадая в среду, где пиратский контент распространяется легко и свободно. Где нет никаких регуляторов и отсутствуют какие-то там правообладатели.

Если когда-то даркнет был уделом небольшого количества энтузиастов, то сейчас там присутствуют пользователи «нелегальных» мессенджеров, сообщества пиратов, пользователи криптовалют, пользователи средств обхода блокировок и так далее. Может показаться, что всё это весьма сомнительные люди, но их уже только в РФ несколько миллионов. Даркнет становится «населённым» и самодостаточным.

В то же время, легальные субъекты разрушают классический интернет. Сесть в тюрьму на два года за репост в соц. сетях или уйти в даркнет? Заплатить за подписку или скачать на торрентах? Предоставить свою переписку регулятору или уйти в заблокированный мессенджер? Мириться с блокировками и слежкой или воспользоваться Tor? Да тут нечего и думать.

Яндекс наверняка пойдёт на уступки и удалит сериалы из поисковой выдачи. Но на самом деле, ему стоит подумать о том, чтобы выйти на рынок поисковых услуг в «даркнете». Это было бы хорошим ответом на случившееся. Да и с чем чёрт не шутит, может стать конкурентным преимуществом.

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