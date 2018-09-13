Москва, 13 сентября, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Москве начались торжественные мероприятия в рамках празднования юбилея столицы Чечни. В концертном зале имени Муслима Магомаева в «Крокус — Сити» состоялся большой концерт мастеров искусств, в фойе была открыта выставка изобразительного искусства картин чеченских художников, а также изделий мастеров народного творчества, написал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Vk.com/ramzan Рамзан Кадыров

Украшениями концерта стали выступления симфонического оркестра Чечни под управлением Валерия Хлебникова, а также Государственных ансамблей Чечни «Вайнах» и «Нохчо», группы «Фирдавс» и других исполнителей. Гостями праздника стали полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Неверов.

Глава Чечни на своей странице в соцсети высказал слова благодарности «всем, кто, оставив важные дела, приехал на концерт». По его словам, юбилей Грозного послужит дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 12 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей Чечни с 200-летием основания города Грозный. Также вчера на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым Рамзан Кадыров пригласил его на торжества в республику, которые состоятся 5 октября. Председатель правительства поблагодарил за приглашение и пообещал посмотреть свой график.

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