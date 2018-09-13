Санкт-Петербург, 13 сентября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Большая деревянная виселица, выполненная по всем канонам палаческого ремесла, появилась в историческом центре Петербурга днем 13 сентября. Она повеселила одних горожан и напугала других.

Дарья Драй ИА REGNUM Съемки фильма «Союз спасения» на Кронверкской набережной

Как передает корреспондент ИА REGNUM, виселицу соорудили на Кронверкской набережной, напротив Петропавловской крепости. Именно здесь 13 (25) июля 1826 года были повешены пять лидеров восстания декабристов.

В этот раз живых людей в Петербурге вешать не будут: эшафот соорудили для съемок художественного фильма «Союз спасения» (режиссер Андрей Кравчук), рассказывающего о восстании на Сенатской площади в декабре 1825 года. Премьера фильма запланирована на 26 декабря 2019 года.

В связи со съемками движение транспортных средств по Кронверкской набережной будет временно приостанавливаться, сообщили городские власти.

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Добавим, что недавно виселица была установлена в Омске, когда город праздновал свое 302-летие (4−5 августа). После Дня города в омских пабликах в соцсетях появились фотографии с виселицей, установленной на основной площадке праздника — в «Омской крепости». Это элемент реконструкции петровского времени, объяснила заместитель мэра Омска Елена Шипилова.