Нижний Новгород, 13 сентября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму в 65,8 млн рублей возбуждено в отношении одного из руководителей «Нижегородского водоканала». Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба Следственного управления СКР по Нижегородской области.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Меня терзают смутные сомнения»

В ведомстве отметили, что производство возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). По версии следствия, один из руководителей предприятия «Нижегородский водоканал» «путем подписания налоговой декларации, содержащей заведомо ложные сведения», уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 65 млн 836 тыс. рублей.

В СКР добавили, что следователи предпримут «исчерпывающие меры» для взыскания недоимки с предприятия в бюджет государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в отношении сотрудников компании «Желдоруслуги» из поселка Суземка Брянской области было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Сумма недоплаченных налогов составила 11,7 млн рублей.

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