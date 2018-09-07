Брянская компания недоплатила налоги на 11,7 млн рублей

п. Суземка, Брянская область, , 17:41 — REGNUM В Брянской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Как сообщила 7 сентября пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области, фигурантами дела стали сотрудники компании «Желдоруслуги» из поселка Суземка. Сумма недоплаченных налогов составила 11,7 млн рублей.

Следователи считают, что в 2015—2016 годах сотрудники фирмы включали в налоговые декларации ложные сведения, это помогло существенно сэкономить на налогах на добавленную стоимость и прибыль.

«Следователями будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе. Действиям руководителей и сотрудников организации будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области в сентябре было возбуждено аналогичное уголовное дело. Следователи считают, что аграрная фирма недоплатила 21 млн рублей налогов на добавленную стоимость.

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