Новосибирск, 15 сентября, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Итоги голосования на выборах в Сибири показали две тенденции, которые позволяют сделать вывод об усилении протестных настроений. Сибиряки испортили порядка 112 000 бюллетеней, таким образом, видимо, голосуя против всех, а «Единая Россия» показала результаты значительно ниже ожидавшихся. Возможные причины случившегося обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Один из испорченных бюллетеней на выборах губернатора Алтайского края

Граждане портили бюллетени, выражая таким образом свое несогласие с «выбором без выбора», существует связь и между числом испорченных листов с излишним нажимом властей, стремящихся обеспечить максимальную явку. Учитывая тот факт, что избирательная активность населения продолжает расти, возможно, стоит задуматься о возвращении к графе «Против всех».

Эта графа была введена в 1993 году, а в 2006 году законодатели Тверской области внесли предложении о ее исключении. Тогда приводился аргумент, что снятие данной графы позволит избежать проведения повторных выборов. Учитывая примеры возросшей гражданской активности, демонстрируемой сегодняшними избирателями, это утверждение можно считать устаревшим.

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