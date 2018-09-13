Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2018, 06:34 — ИА Регнум. Строительство моста Сахалин — материк — третий выход Транссиба к морю. Заместитель генерального директора Дальневосточного НИИ Морского флота Евгений Новосельцев привёл веские аргументы в пользу строительства транспортного перехода и строительства мощного промышленного портового комплекса на острове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Elkman Строительство моста

Читайте также: Мост на Сахалин: России необходим новый выход к океану

«Сейчас вопрос почему стоит так остро? Сейчас на Сахалине ведётся очень дорогостоящая расшивка железнодорожного полотна. И речь-то шла о том, что либо уже строить на века, либо вообще ликвидировать железную дорогу на Сахалине. Нефть, газ идут по трубам, угля мало. Но без железной дороги мы просто потеряем Сахалин — важнейший регион. И убьём автомобильные дороги, и паромная переправа завязана на железную дорогу, и многое другое. Но грузов действительно мало. Поэтому встал вопрос о строительстве крупного портового промышленного комплекса. Это, подчеркну, должен быть обязательно новый глубоководный порт. Мы продолжаем заниматься этим проектом. Выбрали Ильинское. Здесь можно построить именно комплекс — и угольный порт, и контейнерный терминал, и многое другое. Такому порту понадобиться бункеровочная база — для крупных судов. И стройматериалы, и контейнеры — это порядка 5—7 млн тонн в год. Мост, по расчётам, 27 млн тонн в год сможет перевозить. Вполне можно и нужно возить уголь. Сахалинская область очень зависит от шельфовых проектов. Они давно мечтают и о газохимии, и о нефтехимии, поэтому мы и ведем речь о портовом промышленном комплексе. К такому строительству, как мостовой либо тоннельный переход Сахалин — материк нужен только комплексный подход. Мы защищали наш проект всю весну в Москве. И никаких особых возражений не услышали. Единственное, на чём стоит Минфин: это должно окупаться для ОАО РЖД и финансироваться только из средств РЖД. Железнодорожники же просят частичное госфинансирование. И с ними трудно не согласиться — это стройка государственного масштаба», — убежден Евгений Новосельцев.

Читайте также: Губернатор Кожемяко попросил Путина построить мост на Сахалин

Евгений Новосельцев также обратил внимание на то, что на Дальнем Востоке негде строить контейнерные терминалы.

«У нас негде их строить! У нас сегодня по международному транспортному коридору «Приморье-1», «Харбин — Гродеково — Владивосток (Находка) — Восточный — порты АТР», речь идёт о 15 млн контейнеров в год с Китаем. А мы что можем предложить? 1,5—2 млн в год. Надо разгрузить Приморье. Ещё раз хочу подчеркнуть: России жизненно необходим третий выход Транссиба к океану», — добавил Новосельцев.

Читайте также: ОАО РЖД сформировала программу по созданию мостового перехода на Сахалин

Как сообщало ИА REGNUM, о строительстве сухопутного перехода Сахалин — материк в России говорят более 100 лет. И ни разу проект не был доведен до логического завершения. Начинал строить тоннель Иосиф Сталин. Но после его смерти стройку свернули. Это даёт критикам проекта основание утверждать, что мост не нужен. Но мост, по мнению инженеров, нужен. Просто проект нужно хорошо просчитать и подойти комплексно — и к строительству самого моста, и к развитию экономики целого российского региона — Сахалинской области. И не забывать при этом, что на часть этого российского региона открыто претендует соседняя страна — Япония.