ОАО РЖД сформировала программу по созданию мостового перехода на Сахалин

Южно-Сахалинск, , 09:02 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» сформировало программу по созданию мостового перехода Сахалин — материк. Документ обсудили губернатор региона Олег Кожемяко и глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров. В настоящее время в островном регионе ведутся работы по переводу сахалинской железной дороги на общесетевой стандарт колеи 1520 мм, которые стартовали еще в 2005 году. Полностью завершить переустройство дороги планируется к 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Это откроет широкие возможности для использования на Сахалине железнодорожной техники, повсеместно распространенной в России, создаст условия для обновления подвижного состава. В планах — приобретение современных и комфортабельных пассажирских вагонов, локомотивов и грузовых составов нового поколения. Это также позволит увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, снизить нагрузки на автодороги области и повысить безопасность движения.

Переустройство стальной магистрали островного региона — часть масштабного инфраструктурного проекта по строительству мостового перехода Сахалин — материк. По поручению президента России Владимира Путина сейчас проработкой проекта занимаются сразу несколько федеральных министерств и ведомств. Ведущая роль отведена ОАО РЖД. Сейчас Дальневосточный проектно-изыскательный институт транспортного строительства по заказу компании ведёт необходимые расчёты, изучая два варианта стройки — мост или тоннель. Проект включен в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 года.

«Проект создания перехода имеет исключительное значение для Сахалинской области. Повышение надежности транспортных связей региона с континентальной частью страны, устранение проблемы оторванности островной экономики от общероссийской, снижение транспортной составляющей в стоимости товаров — всё это создаст условия для социально-экономического развития Сахалинской области и Дальнего Востока, улучшения качества жизни людей», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, заместитель Дальневосточного НИИ морского флота Евгений Новосельцев объяснил, почему мост Сахалин — материк был не нужен вчера, но необходим сегодня. По мнению эксперта, России жизненно необходим новый выход к океану — грузам тесно, не хватает дорог. Правительству поручено проработать вопрос строительства перехода.