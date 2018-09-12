Нью-Йорк, США, 13 сентября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Индексы Dow Jones и S&P 500 закончили день торгов на Уолл-стрит в плюсе, индекс Nasdaq завершил торги в «красной зоне», 12 сентября передает агентство Reuters.

Mike Licht Падение

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 27,86 пункта (0,11%), до 25 998,92 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,02 пункта (0,04%), до 2888,91 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 18,25 пункта (0,23%), до 7954,23 пункта.

На снижение индекса Nasdaq оказало влияние, прежде всего, падение акций Apple — новый iPhone, представленный корпорацией, впечатлил инвесторов своими размерами, но не возможностями и опциями.

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