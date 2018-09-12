Москва, 12 сентября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $80 за баррель, свидетельствуют данные торгов 12 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой ноябре в ходе торгов выросла на 1,12% — до $80,11 за баррель.

В последний раз цена на баррель нефти Brent достигала такого показателя 22 мая 2018 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,31%, достигнув $70,85 за баррель.

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