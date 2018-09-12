Цена на нефть Brent впервые с мая превысила $80
Москва, 12 сентября, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $80 за баррель, свидетельствуют данные торгов 12 сентября.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Ойл
Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой ноябре в ходе торгов выросла на 1,12% — до $80,11 за баррель.
В последний раз цена на баррель нефти Brent достигала такого показателя 22 мая 2018 года.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,31%, достигнув $70,85 за баррель.
Читайте также: HSBC: нефть может подняться до $100 за баррель