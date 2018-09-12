Вашингтон, 12 сентября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Компания Amazon планирует снять сериал про знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону. Об этом сообщает Football Italia.

Dani Yako Диего Марадона празднует гол в ворота сборной Англии

Отмечается, что кастинг на роль футболиста уже проведен. Его сыграют три разных актера.

Предполагается, что сериал расскажет о ключевых моментах футбольной истории и личной жизни Марадоны. Фильм должен быть выпущен на экраны в ближайшее время.

Напомним, что про Марадону уже снято два фильма режиссерами Эмиром Кустурицей и Марко Ризи.

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