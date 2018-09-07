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Марадона возглавил мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа»

Спорт

Клуб объявил о назначении Марадоны главным тренером

Мехико, 7 сентября 2018, 07:27 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа». Об этом сообщается на странице команды в Twitter.

Клуб объявил о назначении Марадоны главным тренером. Другие детали сделки не раскрываются.

https://twitter.com/Dorados/status/1037807596592406528

Напомним, последним местом работы Марадоны в качестве тренера был клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭ. В мае 2018 года аргентинец занял должность председателя правления брестского «Динамо».

Отметим, что Марадона уже долгое время не появлялся в Белоруссии. Предполагалось, что в клубе он будет заниматься вопросами стратегического развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба

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