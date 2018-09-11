Ереван, 12 сентября, 2018, 00:10 — ИА Регнум. «Вопрос безопасности проживающих в Сирии армян является одним из важнейших вопросов нашей повестки дня». Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, комментируя слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения собирается с гуманитарными целями направить в Сирию своих специалистов.

«В этой логике мы действуем и работаем с нашими партнерами. Вы знаете, что в прошлом Российская Федерация также была полезной в этом вопросе, помогая нам доставить туда гуманитарную помощь. В этом случае мы также будем работать вместе, чтобы суметь на месте внести свой вклад исключительно в гуманитарном контексте безопасности», — сказал Мнацаканян.

Ранее замминистра обороны Армении Габриэл Балаян отметил, что в Сирию будет отправлена не военная группа или подразделение ВС, а лишь группа гуманитарных специалистов, в основном врачей и инженеров, которые преимущественно будут помогать мирным жителям Алеппо. Отправляющаяся в Сирию группа будет действовать под флагом Армении.

«Это для нас в первую очередь гуманитарная операция», — пояснил Мнацаканян.

8 сентября во время визита в Москву премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии, пояснив, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей.

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