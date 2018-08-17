Пашинян заявил о беспрецедентном армяно-российском гуманитарном проекте

Ереван, , 20:19 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян часть своего выступления на многотысячном митинге в Ереване посвятил армяно-российским отношениям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Формальным поводом послужило утверждение представителей бывшей правящей Республиканской партии Армении о том, что армяно-российские отношения после смены власти в Армении ухудшились.

«За это время я два раза встречался с президентом России Владимиром Путиным и три раза разговаривал с ним по телефону. Я могу однозначно сказать, что армяно-российские отношения не только не ухудшились, а, вопреки республиканцам, армяно-российские отношения находятся на хорошем уровне и постепенно только будут улучшаться. Одной из наших внешнеполитических задач является углубление добрососедских отношений с Россией и вывод этих отношений на новый уровень», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что три месяца назад говорил, что армяно-российские отношения будут улучшаться и по этому поводу заявил, что после прохождения соответствующих процедур, будет объявлено о беспрецедентной армяно-российской гуманитарной инициативы.

«Этот проект беспрецедентен для независимой Армении, это сотрудничество будет конкретным доказательством того, что мы идем на вывод наших отношений на новый уровень», — сказал Пашинян.

Специально для тех российских аналитиков, которые пишут, что Армения идёт на запад, Пашинян сказал, что «Армения никуда не идёт».

Он отметил, что при прежних властях множество негативных факторов списывалось на Россию, коррумпированные власти, по словам Пашиняна, свои действия хотели свалить на Россию, «якобы это не они виноваты, а на стороне есть какие-то силы, которые им не позволяют не быть коррумпированными».

«И сейчас, когда они по дороге в тюрьму, они звонят в Россию и говорят, что это против вас делается. Напрасно не звоните, эти звонки вам не помогут, потому что в Москве нет наивных людей, в Ереване также нет наивных», — подытожил Пашинян.