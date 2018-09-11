Вашингтон, 11 сентября, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Глава МИД Канады и Христя Фриланд и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер продолжили переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли в Вашингтоне, 11 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Комментируя продолжение переговоров, Фриланд сообщила, что в выходные они с Лайтхайзером «продолжали общаться» и их разговоры «продолжили быть конструктивными и позитивными».

Как сообщало ИА REGNUM, текущие переговоры по НАФТА между Канадой и США считаются «окончательными» — в случае, если сторонам не удастся достичь договоренностей, президент США Дональд Трамп обещает выйти из НАФТА и перейти к двустороннему соглашению с Мексикой.

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