Бишкек, 11 сентября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Бишкекский городской суд рассмотрел апелляцию адвокатов бывшего мэра столицы Киргизии Кубанычбека Кулматова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 11 сентября, в канцелярии судебного органа.

Цитата из х/ф «Побег из Шоушенка». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США Тюремная камера

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Судебная коллегия горсуда посчитала доводы защиты безосновательными и оставила в силе решение Первомайского районного суда о продлении срока содержания Кулматова под арестом до 28 сентября.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 18 мая 2018 года бывшему мэру столицы Киргизии Кубанычбеку Кулматову было предъявлено обвинение по статье «Коррупция». Следствие считает, что в 2014 году он незаконно использовал $2 млн (более 139,7 млн рублей по текущему курсу) грантовых средств, полученных в рамках проекта по модернизации Бишкекской ТЭЦ.

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В качестве меры пресечения для него была избрана подписка о невыезде. Затем Первомайский районный суд киргизской столицы изменил ее на арест с содержанием в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности до 28 июня 2018 года. Впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 28 августа 2018 года.