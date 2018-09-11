Лондон, 11 сентября, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжили рост — тренд определяет снижение экспорта энергоносителей из Ирана, 11 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла на 30 центов до $77,87 за баррель. Нефть WTI выросла на 22 цента до $67,74.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 10 сентября нефть Brent выросла, нефть WTI упала в цене — трейдеров «запутали» отчеты Bloomberg и Genscape, содержащие прямо противоположные данные о запасах сырой нефти в США.

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