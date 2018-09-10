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Нефть нестабильна: прогнозы противоречат друг-другу

Экономика

Brent стоит $77,13 за баррель

Нефть нестабильна: прогнозы противоречат друг-другу
ptra
Нефть

Лондон, 10 сентября 2018, 21:22 — REGNUM  Мировые цены на нефть нестабильны — прежде всего, из-за противоречия в отчетах о запасах в США, 10 сентября передает агентство Reuters.

Так, еженедельные данные Bloomberg показывают, что запасы нефти в США растут, что противоречит отчету поставщика энергетической информации Genscape, в котором говорится о снижении запасов.

В результате нефть марки Brent к настоящему моменту стоит $77,13 за баррель, хотя ранее достигла отметки в $77,92 за баррель. Нефть WTI упала на 20 центов, до $67,55 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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