Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Теннисные арбитры могут бойкотировать матчи с участием американской теннисистки Серены Уильямс. Об этом сообщает The Times.

Jimmy Baikovicius Серена Уильямс

По информации издания, судьи рассматривают возможность бойкота матчей, в которых будет играть Уильямс, до тех пор, пока она не принесёт извинений Карлосу Рамосу, который обслуживал финальный матч US Open.

Напомним, в финале US Open Уильямс проиграла японской теннисистке Наоми Осаке со счётом 6:2, 6:4.

Во время матча судья предупредил Уильямс за подсказки от тренера. она получила штрафное очко за то, что разбила ракетку о корт. После этого она стала спорить с судьёй и позволила себе оскорбления в его адрес, за что была оштрафована на один гейм.

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После матча WTA и USTA встали на сторону Уильямс, что вызвало недовольство у многих арбитров. В то же время Международная федерация тенниса (ITF) поддержала Рамоса.